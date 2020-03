Jorge Jesus com suspeitas de coronavírus

Veja também:

Jorge Jesus realizou uma primeira análise ao novo coronavírus e "o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo", avança o Flamengo, em comunicado.

"A contraprova do resultado está sendo realizada", adianta o clube brasileiro.

O Flamengo adianta que Jorge Jesus "está sob os cuidados do departamento médico" do clube e "apresenta quadro estável de saúde".

"A diretoria reitera o compromisso durante a pandemia do Coronavírus e anunciou a suspensão dos treinos da equipe profissional e das categorias de base ao menos por uma semana", refere o clube.



O Flamengo adianta que "atletas, integrantes do departamento de futebol e comissão técnica testaram negativo para o Covid-19".

Maurício Gomes de Mattos, vice-presidente do Flamengo, testou positivo para o novo coronavírus e está internado num hospital em Brasília. De acordo com a imprensa brasileira, o dirigente testou positivo numa primeira análise, o segundo teste foi inconclusivo e o resultado do terceiro será conhecido esta sexta-feira.