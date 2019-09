Rui Rio quer usar 25% da margem orçamental para uma "redução substancial de impostos"

Rui Rio diz que, se for eleito primeiro-ministro, usará 25% da margem orçamental para reduzir a carga tributária sobre os contribuintes.

Em entrevista exclusiva à Renascença, emitida esta sexta-feira de manhã, Rui Rio recusa usar o termo “choque fiscal”, empregado por António Costa para descrever as propostas do PSD, mas falou numa “redução substancial de impostos, face ao que é possível fazer”.

“Não estou a dizer que, sendo primeiro-ministro, amanhã os portugueses vão pagar muito menos impostos. O que estou a dizer é que, se eu for primeiro-ministro, durante os quatro anos da legislatura, os portugueses vão pagando menos impostos, que é exatamente o contrário do que vem acontecendo em Portugal há anos e anos e anos, em que em cada legislatura, independentemente do Governo, acaba-se sempre a aumentar um pouco os impostos”, explica.

Salvaguardando que tudo depende do ciclo económico, Rio compromete-se a usar um quarto da margem orçamental para aliviar a carga fiscal dos contribuintes. “Se o ciclo económico for normal, acontecerá a redução de impostos que temos projetado, que é: Da margem orçamental que o crescimento permite, 25% é para reduzir impostos. Se o ciclo for melhor que o normal, podemos até reduzir mais. Se for menor, teremos de reduzir um pouco menos.”

Uma questão de justiça

O líder do PSD diz que é indispensável começar a reduzir os impostos por uma questão de justiça. “Aquilo que estamos a dizer é que vamos ter um dia – e se eu ganhar é agora – de inverter isto. Não podemos estar sempre a aumentar os impostos. Não é sequer um problema de aumentar um bocadinho na próxima legislatura, é que isto tem de parar! Tem de parar um dia. Os impostos não podem subir sempre e há um momento em que se tem de ter essa coragem. E é isso que estou a dizer, é agora.”