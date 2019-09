​Rio quer penas mais graves para jornalistas que violem segredo de Justiça

Recorde aqui como foi o debate

O presidente do PSD Rui Rio quer que os órgãos de comunicação social sejam mais severamente punidos nos casos de violação do segredo de Justiça.



“Se eu violo o segredo de Justiça porque pego em algo que não devo divulgar e toco à porta do meu vizinho e mostro-lhe o que não devo mostrar, se isso consiste num crime, se eu mostrar a 10 milhões de portugueses, o crime é 10 milhões de vezes maior”, defendeu Rui Rio, esta quarta-feira.

Rio falava durante o debate com todos os líderes partidários com assento parlamentar, numa iniciativa conjunta entre a Renascença, Antena 1 e TSF.

“Eu sei que o que estou a dizer não é minimamente politicamente correto, mas o que eu acho é que a sociedade não está devidamente equilibrada”, acrescenta.

Rio considera que, desta forma, resolve-se parte do problema da violação do segredo da Justiça.

Durante o debate, o presidente do PSD mostrou-se ainda muito crítico da falta de eficácia do Ministério Público em matéria de investigação dos crimes de corrupção, defendendo “o combate no sítio certo - nos tribunais, no Ministério Público - e não nas páginas dos jornais, nem nos ecrãs de televisão".

Rio diz que, ao poder político, compete dar à Justiça os instrumentos necessários para o combate à corrupção. "Mas depois têm de fazer o trabalho", ressaltou, considerando que em muitos casos a eficácia tem sido ”zero".