Catarina Martins. É possível reduzir horários sem descer salários

A coordenadora do Bloco de Esquerda acredita ser possível reduzir o horário de trabalho para as 35 horas semanais no setor privado, sem reduzir os salários.

“Se vamos alterar as carreiras dos funcionários públicos, as pessoas devem saber se é para cima ou para baixo. Quando o PS não tem no seu programa dinheiro para melhorar as condições de vida de quem trabalha para o Estado, quer dizer que quando fala na revisão das carreiras, se calhar os polícias, professores, enfermeiros, médicos e oficiais de justiça pode ser uma revisão em baixo, e querem saber o que lhes vai acontecer. Achamos que é bom haver essa transparência. As contas do PS não existem no programa.”

Foi uma das muitas críticas que a deputada fez ao Partido Socialista, com a coordenadora a acusar os socialistas de apresentarem objetivos no seu programa eleitoral, sem nunca apresentar contas ou custos. “Nós dizemos que é preciso 100 mil casas para controlar os preços das rendas e 50 mil para famílias vulneráveis e o PS diz que quer erradicar as carências habitacionais até 2024. Mas depois nós dizemos qual é o investimento público possível e necessário, mas o PS não diz nada.”

Catarina Martins sublinha que esta foi uma das lutas do Bloco durante os últimos quatro anos, mas que as propostas foram inviabilizadas pelo PS, com o apoio da direita.

Em matéria laboral, contudo, o Bloco quer ir mais longe. “Queremos acompanhar isto com novas regras para o trabalho por turnos e o trabalho noturno. Temos 700 mil trabalhadores a trabalhar por turnos com trabalho noturno. É muito lesivo para saúde e para vida familiar, para a conciliação das várias esferas na sua vida. Estas matérias são de toda a importância, é preciso respeito por quem trabalha.”

Questionada sobre as possibilidades económicas de passar da teoria à prática, a bloquista recordou que “quando a economia começou a reagir e a melhorar um bocadinho, o que fizeram as grandes empresas? Aumentaram em 40% os salários dos administradores e mantiveram congelados os salários dos trabalhadores”.

A coordenadora do Bloco diz que as maiorias absolutas são perigosas e desvaloriza o argumento de que estas permitem legislaturas mais estáveis. “Fala-se em estabilidade, mas não tivemos estabilidade nestes quatro anos? A estabilidade está em as pessoas saberem que podem contar com a sua pensão, com os seus salários, com a sua escola pública, com o SNS”, disse Catarina Martins.

Contudo, questionada sobre a possibilidade de repetir uma solução de “geringonça”, Catarina Martins foi evasiva.

“O Bloco de Esquerda está disponível sempre para puxar pelo que é essencial. O SNS precisa de mais gente, vamos fazer isso; precisamos de mais investimento em todo o território; precisamos de ter outra política que responda pelo clima, vamos a isso!”

“Estaremos disponíveis para todas as soluções que puxem pelo salário, pelas pensões, serviços públicos e território e faremos de acordo com o que sair das eleições. O equilíbrio que sair das eleições é que vai determinar o novo Governo. É o que as pessoas decidirem”, disse, concluindo, contudo, que “o adversário do Bloco não é o PS, o adversário do Bloco é tudo o que é política de austeridade”.

Energia já foi nacionalizada pela China

Durante a entrevista Catarina Martins voltou a insistir na ideia de garantir o controlo público de setores estratégicos, através da negociação com as empresas ou através da nacionalização, nomeadamente dos CTT e da gestão do sistema da energia.

A coordenadora do Bloco acredita que os correios poderiam ser readquiridos pelo Estado por 100 milhões de euros e ironiza, dizendo que a gestão da energia já está em mãos públicas: “nacionalizada já está, mas é pelo Estado chinês, que seja por Portugal”.

O dinheiro necessário para readquirir estas duas empresas seria, segundo Catarina Martins, “cinco vezes menos do que damos todos os anos à Lone Star por causa do Novo Banco.”

Logo no arranque da entrevista a deputada do Bloco reagiu a acusações de que o seu partido tinha sido um “empecilho” ao Governo, dizendo que quem ganha salário mínimo e viu aumentar o seu rendimento em 95 euros por mês em quatro anos, ou os cuidadores informais e pensionistas não deve ter essa opinião.

“Foi o partido que viu aprovados mais projetos de lei nos últimos quatro anos”, referiu Catarina Martins, concluindo que isso é sinal de que trabalhou bem.