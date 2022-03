🔴 Direto Vaticano e Fátima. Consagração da Rússia e da Ucrânia a Maria

"Esquecemos a lição das tragédias do século passado, o sacrifício de milhões de mortos nas guerras mundiais", refere o ato de consagração .

No ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria, o Papa Francisco lamenta que o mundo tenha perdido o “caminho da paz” e vai rezar para que a Humanidade seja preservada de uma “ameaça nuclear”.

A consagração acontece um mês depois do início da invasão russa da Ucrânia, que já provocou milhares de vítimas, entre mortos e feridos, e milhões de refugiados, sem sinais de um acordo de cessar-fogo.

O Papa Francisco consagra a Ucrânia e a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, em duas cerimónias que decorrem em Fátima e no Vaticano, a partir das 16h00.

A celebração, na Cova da Iria, vai decorrer na Capelinha das Aparições, à mesma hora.

O cardeal polaco Konrad Krajewski esteve junto da população ucraniana, vítima da guerra, como enviado especial do Papa.

O esmoler de Francisco diz levar a Fátima a imagem do povo martirizado da Ucrânia.

Konrad Krajewski destaca o “gesto celebrativo de Consagração” desta sexta-feira “para que todo o mundo se una” acentuando que todos os bispos do Mundo, precisamente no mesmo dia, no mesmo horário, farão esta consagração ao Imaculado Coração de Maria.