Papa denuncia "guerra brutal" na Ucrânia, antes de consagração conjunta com a Rússia

“As bombas destroem as casas de muitos dos nossos irmãos e irmãs ucranianos indefesos”, lamentou, destacando que “não bastam as garantias humanas”.

A intervenção, com transmissão online, evocou as “notícias e imagens de morte” que chegam nos últimos dias.

No final desta cerimónia, decorre o Ato de Consagração ao Imaculado Coração de Maria, com ligação a Fátima, para pedir a paz no mundo, particularmente na Ucrânia e na Rússia.

“Em união com os Bispos e os fiéis do mundo inteiro, desejo solenemente levar ao Imaculado Coração de Maria tudo o que estamos a viver: renovar-lhe a consagração da Igreja e da humanidade inteira e consagrar-lhe de modo particular o povo ucraniano e o povo russo, que, com afeto filial, a veneram como Mãe”, indicou Francisco.

Na solenidade litúrgica da Anunciação, o Papa sublinhou que Deus “intervém na história dando o seu próprio Espírito”.

“Porque nas coisas que contam, não bastam as nossas forças. Por nós sozinhos somos incapazes de resolver as contradições da história ou mesmo as do nosso coração”, acrescentou.