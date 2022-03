Papa consagra Rússia e Ucrânia a Maria e pede fim da guerra. "Estamos a atraiçoar os sonhos de paz"

25 mar, 2022 - 17:42 • Sérgio Costa, com Ricardo Vieira

O Papa consagrou esta sexta-feira a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Numa cerimónia no Vaticano, com ligação a Fátima, Francisco pediu o fim da guerra e que o mundo seja preservado da ameaça nuclear. “Libertai-nos da Guerra, preservai o mundo da ameaça nuclear! Confiamos e consagramos ao vosso Imaculado Coração, a Igreja e a Humanidade inteira, de modo especial a Rússia e a Ucrânia”, declarou o Sumo Pontífice. Numa cerimónia transmitida para todo o mundo, Francisco considera que foram "esquecidas as lições das tragédias do século passado, o sacrifício de milhões de mortos nas guerras mundiais". "Estamos a atraiçoar os sonhos de paz dos povos e as esperanças dos jovens", afirmou. Palavras de profundo significado do Papa Francisco que consagrou a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria.

Uma celebração penitencial no Vaticano, em simultâneo com Fátima, onde o mesmo ato foi presidido pelo cardeal Konrad Krajewski, esmoler pontifício, enviado do Papa à Ucrânia. Neste momento de oração, com dimensão global, no Vaticano, Francisco pediu que a Humanidade seja preservada. “Perdemos a humanidade, malbaratamos a paz. Tornamo-nos capazes de toda a violência e destruição. Temos necessidade urgente da vossa intervenção materna. Por isso acolhei, ó Mãe, esta nossa súplica: Vós, estrela do mar, não nos deixeis naufragar na tempestade da guerra; Vós, arca da nova aliança, inspirai projetos e caminhos de reconciliação; Vós, 'terra do Céu', trazei de volta ao mundo a concórdia de Deus; Apagai o ódio, acalmai a vingança, ensinai-nos o perdão; Libertai-nos da guerra, preservai o mundo da ameaça nuclear.”