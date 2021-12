Tribunal anula proibição de rezar junto a clínica de aborto na Alemanha

Um tribunal alemão decretou que as vigílias feitas por um grupo pró-vida junto a uma clínica de aborto são legais, anulando assim a proibição que tinha sido imposta pela Câmara Municipal de Frankfurt.

O caso remonta a 2019, altura em que os membros de um grupo de oração ligado ao movimento 40 Dias Pela Vida, que organiza vigílias pacíficas de oração junto a clínicas de aborto vários países, viu a cidade de Frankfurt a impedi-los de se juntarem perto da clínica Pro Familia, em Pforzheim.

A decisão da cidade foi tomada para impedir que as utentes da clínica tivessem de ser confrontadas com “mensagens indesejadas”. Não existe qualquer indício de que as vigílias fossem violentas ou agressivas, pelo contrário, decorrem em total silêncio, a entrada da clínica nunca foi impedida e quando a polícia foi chamada a supervisionar os ajuntamentos, a pedido da clínica, relatou que não se registou qualquer violação da lei.