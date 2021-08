Papa diz que um enfermeiro lhe salvou a vida quando foi operado

“Estou vivo”, afirma o Papa em resposta à pergunta “como está?”. Numa entrevista à rádio espanhola Cope, Francisco põe os pontos nos “is” sobre a sua saúde e diz que um enfermeiro lhe salvou a vida quando foi operado ao cólon.

“Um enfermeiro salvou a minha vida, um homem com muita experiência. É a segunda vez que um enfermeiro salva a minha vida. A primeira foi no ano de 57”, conta o Papa. Nesse ano, foi uma freira italiana que, contrariando os médicos, mudou a medicação para o curar de uma pneumonia.

No dia 4 de julho, Francisco foi operado a uma “estenose diverticular grave com sinais de diverticulite esclerosante” e foi-lhe retirada parte do cólon.

Em atos recentes, o Papa apareceu totalmente recuperado, mas numa audiência desculpou-se por não poder falar de pé por estar ainda “no período pós-operatório”.

Um jornal ultraconservador italiano lançou então um rumor sobre uma eventual renúncia, ao que Francisco respondeu: “Quando um Papa está doente, sopra uma brisa ou um furacão de conclave”.

A entrevista à rádio Cope, que durou uma hora e meia, só será emitida na quarta-feira, dia 1 de setembro, mas já foi levantada a ponta do véu. Durante a conversa, “o Papa responde a tudo”, garante o jornalista Carlos Herrera, acrescentando: “chegámos com muitas perguntas e saímos do Vaticano com muitas respostas”.