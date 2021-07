Exame confirma diverticulite. Convalescença do Papa evolui positivamente

O exame histológico realizado no hospital de Gemelli confirma que o Papa tinha uma “estenose diverticular grave com sinais de diverticulite esclerosante”, refere o gabinete de imprensa da Santa Sé.

O diagnóstico histológico (ou histopatológico) decorre do estudo de como uma determinada doença afeta um conjunto de células (tecido), tornando-se imprescindível na identificação precoce de muitas patologias.

Além de confirmar ou afastar a hipótese de uma doença, este exame pode ser requisitado quando existem dúvidas sobre um caso específico. A sua realização exige um elevado grau de tecnicidade e só pode ser realizado por patologistas.

O Papa foi internado para cirurgia no domingo, dia 4 de julho, estando a intervenção já programada – ou seja, já tinham sido identificados os divertículos e o exame histológico veio clarificar o problema existente.

À Renascença, o diretor do serviço de Gastrenterologia e Hepatologia do Hospital de Santa Maria, explica que uma “estenose é um aperto” no diâmetro do intestino que provoca um “engarrafamento das fezes”. Sendo “diverticular, tem a ver com os divertículos, que são bolsinhas, balõezinhos que aparecem na parede do intestino e podem ter inflamação”, acrescenta Rui Tato Marinho.