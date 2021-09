Papa apela a governos para acabar com pornografia infantil

O Papa Francisco pede que os Governo façam mais para acabar com a pornografia infantil dentro das suas fronteiras, sugerindo que não falta informação para agirem.

Em entrevista à rádio católica espanhola Cadena COPE, diz que não falta informação aos Governos para agir, dando a entender que o que falta é mesmo vontade.

“A pedofilia é um problema mundial grave. Pergunto-me às vezes como é que certos governos permitem a produção de pornografia infantil. Diz-se que não se sabe? Os serviços de inteligência sabem tudo. É das coisas mais monstruosas que existem”, afirmou o Papa nesta entrevista que foi transmitida quarta-feira de manhã.

A resposta do Papa surgiu num contexto em que foi interrogado sobre o que a Igreja tem feito em relação a este assunto, e se está satisfeito com a forma como as diferentes conferências episcopais têm posto em prática as orientações saídas de Roma, para combater o problema dos abusos sexuais nas suas próprias fileiras.

Começou com um elogio público ao cardeal Sean O’Malley, o prelado norte-americano que “começou a falar deste assunto antes de ser aceitável, quando ainda era uma pedra no sapato da Igreja. Ele lidou com o problema em Boston, e muito bem.”

“A comissão de proteção de menores foi uma criação dele”, referiu ainda Francisco, falando da organização criada pela Igreja para supervisionar a resposta da própria instituição, a nível internacional, e que conta com especialistas leigos, de diversos setores.

“Hoje em dia funciona muito bem. Agora tenho de renovar metade das pessoas, porque renovamos de três em três anos, e temos lá pessoas de primeira classe, de países diferentes, que lidam com problemas destes. Creio que a chave é esta”, sublinhou.