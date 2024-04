Congresso. Aos 50 anos o CDS quer "nova etapa para crescer" e muda Declaração de Princípios

Neste congresso de Viseu, o CDS vai ainda votar uma nova Declaração de Princípios apresentada no ano passado por um grupo liderado por António Lobo Xavier. A novidade na proposta de atualização do texto, que não é alterado desde 1974, é a rejeição dos populismos e a garantia de que o CDS respeita as "orientações pessoais".

A coligação com o PSD regressa nas autárquicas do próximo ano, mas de acordo com as prioridades locais, com o líder do partido a colocar como objetivo a manutenção das atuais seis autárquicas para o CDS.

“O CDS-PP será solidário com a estratégia e estará empenhado no esforço necessário ao melhor resultado a alcançar nas próximas eleições para a Assembleia Legislativa Regional da Madeira”, lê-se na moção.

Depois de quatro anos no governo de Miguel Albuquerque, o CDS concorreu nas últimas eleições de setembro em coligação pré-eleitoral com o PSD, mas Rui Barreto saiu da liderança e Albuquerque decidiu concorrer sozinho.

Este ano, o líder do CDS diz que concorre às europeias em coligação com o PSD “com a adequada representação e mobilização”.

“A propósito de candidaturas em listas próprias, nas eleições europeias em 2009, com o primeiro subscritor desta moção a cabeça de lista, o CDS-PP, concorrendo isoladamente, obteve 8,37 % dos votos, conquistando dois mandatos, os mesmos antes conseguidos em coligação com o PSD”, lembra Nuno Melo no documento.

No entanto, na Moção de Estratégia que vai a votos este sábado, Nuno Melo lembra que o CDS sempre elegeu deputados ao Parlamento Europeu, mesmo em eleições em que foi sozinho como candidato único e mesmo depois de ter integrado uma coligação com o PSD, tal como aconteceu em 2009.

O 31.º Congresso do CDS , deste sábado e domingo, em Viseu, decorre em véspera de duas eleições: as regionais da Madeira de 26 de maio e as europeias marcadas para 9 de junho. Nas europeias, o CDS apresenta-se, desta vez, em coligação com o PSD. A Aliança Democrática ainda não revelou o cabeça de lista e não se sabe ainda em que lugar irá o nome do CDS.

Das PPP à reforma na justiça: As prioridades de Nuno Melo

Na moção de estratégia, Nuno Melo dedica um ponto à “salvação do Estado social”. O líder do CDS defende mais articulação entre o setor público e privado na saúde e na educação. Quer mais diálogo entre os hospitais do Serviço Nacional de Saúde e os hospitais do setor social e do privado, assim como entre as escolas públicas e as privadas. Na educação, Nuno Melo fala em dar continuidade ao trabalho iniciado com o Governo de 2014 com o reforço da importância das avaliações.

Sobre a crise na habitação, o líder do CDS acredita que a solução está num possível choque de oferta de casas no mercado e na promoção de construção de habitação pelo setor privado. É defendido ainda o aproveitando do património imobiliário do Estado, especialmente o que está ao abandono, através de Parcerias Público-Privadas (PPP) na construção e na sua gestão.

No documento, o CDS defende a revogação das medidas do programa do PS “Mais Habitação”, defendendo que “atentam contra o direito à propriedade”, lê-se no documento.

São ainda defendidas as propostas já conhecidas como isenção de IMT e do imposto de selo na compra da primeira casa. No fundo, Nuno Melo está alinhado com o que são as propostas do programa da AD.

O CDS quer uma reforma “nas áreas que os governos socialistas negligenciaram”. Na moção de estratégia é defendida a redução de impostos sobre trabalho e uma reforma nos apoios sociais. É ainda criticada a gestão do PS sobre a imigração. O CDS considera que “Portugal deve escolher e não apenas ser escolhido”.

Na reforma fiscal, o CDS fala em redução de IRS, como está no programa da AD, e numa reforma do IRC semelhante à de 2014 com o governo do PSD/CDS. “Defendemos uma redução gradual de 2 pontos percentuais por ano até ser alcançada uma taxa de IRC de 15% no final da legislatura”, lê-se no documento.

Sobre as forças de segurança é defendida uma valorização das carreiras, mas sem se avançar sobre o subsídio de missão que tem gerado tanta controvérsia nos últimos meses.

Na Justiça o foco é o combate à corrupção. Na moção de estratégia é proposta uma reforma da justiça que promova o Estado de Direito no combate à corrupção.