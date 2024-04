IL, Chega e CDS pedem inclusão do 25 de Novembro no programa dos 50 anos do 25 de Abril

A IL propôs na última conferência de líderes que o 25 de Novembro de 1975 seja integrado nas celebrações dos 50 anos da Revolução dos Cravos, ideia apoiada por Chega e CDS e que pode vir a ser revisitada.

De acordo com a súmula da conferência de líderes do passado dia 28 de março, divulgada esta segunda-feira, o tema foi levantado pela líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, que pediu "a inclusão da celebração do 25 de novembro nas comemorações do cinquentenário do 25 de Abril".

O deputado do CDS-PP Paulo Núncio "reiterou o interesse do seu Grupo Parlamentar na comemoração da referida data no Parlamento, com dignidade" e o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, concordou.

Segundo a súmula, a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, "defendeu que o que interessa comemorar é o 25 de Abril" e pelo BE, Fabian Figueiredo considerou que as duas datas "não são comparáveis".

Pelo PS, o deputado Pedro Delgado Alves "lembrou que a celebração do 25 de novembro não tinha reunido consenso e que o calendário das comemorações estava definido".

O socialista "admitiu que se podia revisitar a questão, mas não neste momento ou neste contexto".