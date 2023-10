Costa nega "Orçamento eleitoralista". Oposição "prescindiu de ganhar eleições de 2026"

Veja também:

O primeiro-ministro defende que, ao reduzir a dívida pública, Portugal poupa nos juros e pode investir em áreas como a saúde ou educação. António Costa considera que a oposição já desistiu de ganhar as eleições de 2026 e sublinha que as reformas vão subir tal como previa a lei.

Na apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) aos deputados do PS, esta quarta-feira à noite, António Costa afirmou que é preciso estar comprometido nesta tarefa, para não sobrecarregar as gerações mais novas.

“É um encargo que não deixamos para as próximas gerações, mas também é muito importante para as atuais gerações. Quando nos dizem: ‘porque é que, em vez de apoiarem mais as famílias que precisam hoje, se preocupam com pagar a dívida’, convém não esquecer que estamos a libertar recursos daquilo que teríamos a pagar em juros para podermos acorrer às necessidades diversas com que nos vamos confrontando”, explicou António Costa.

Em relação ao novo fundo que o Governo vai criar para fazer investimentos quando o dinheiro do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) acabar, o primeiro-ministro responde aos partidos da oposição.