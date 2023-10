​Simulações IRS. Saiba quanto vai poupar no próximo ano

VEJA TAMBÉM:

O Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) traz mexidas no IRS. Saiba quanto pode poupar em impostos no próximo ano, de acordo com as simulações efetuadas pela Deloitte para a Renascença.



Os cenários e pressupostos das simulações abrangem os seguintes grupos de contribuintes nos sete escalões de IRS: solteiros sem dependentes; solteiro, 1 dependente (menor de 3 anos); casados, dois titulares, sem dependentes; casados, dois titulares, um dependente (maior de 3 anos); e casados, dois titulares, dois dependentes (ambos maiores de 6 anos).

Os limites dos escalões do IRS vão ser atualizados em 3% em 2024 e as taxas dos primeiros cinco escalões vão baixar, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2024 que o Governo.

O executivo de António Costa estima que esta medida beneficie seis milhões de agregados e que com esta redução recolha menos 1.327 milhões de euros em impostos do que no ano passado.

Simulações. Quando vai poupar no IRS?

1- Solteiro, sem dependentes e Pensionistas

No grupo dos solteiros, sem dependentes, e de pensionistas a poupança em IRS nos rendimentos de 2024 varia dos 177 euros, no primeiro escalão, aos 871 euros, no sétimo e último.

O primeiro escalão engloba rendimentos até 14 mil euros brutos por ano e o último mais de 90 mil euros.

Pelo meio, os contribuintes do segundo escalão vão poupar 437 euros, do terceiro 646 euros, do quarto 735 euros, do quinto 810 euros e do sexto 833 euros.

O segundo escalão inclui rendimentos brutos anuais até 21 mil euros, o terceiro até 28 mil euros, o quarto até 39 mil euros, o quinto até 52 mil euros e o sexto até 79 mil euros.

2- Solteiro, com um dependente (menor de 3 anos)

Neste grupo de contribuintes, os do primeiro escalão podem contar com uma poupança de 177 euros, indicam as simulações da Deloitte.

As pessoas no segundo escalão podem arrecadar 437 euros, no terceiro 646 euros, no quarto de 735 euros, no quinto de 810 euros, no sexto de 833 euros no sétimo e último a poupança é de 871 euros.

O primeiro escalão abrange pessoas com rendimentos brutos anuais até 14 mil euros, o segundo escalão até 21 mil euros, o terceiro até 28 mil euros, o quarto até 39 mil euros, o quinto até 52 mil euros, o sexto até 79 mil euros e o sétimo mais de 90 mil euros.

3- Casados, dois titulares, sem dependentes

A poupança neste grupo será de 353 no primeiro escalão de rendimentos, de 874 no segundo, 1.292 no terceiro, 1.470 no quarto, 1.620 no quinto escalão, 1.666 no sexto e 1.888 no sétimo.

O primeiro escalão engloba pessoas com rendimentos brutos até 28 mil por ano, o segundo até 42 mil, o terceiro 56 mil, o quarto 78 mil, o quinto 104 mil, o sexto 158 mil e o sétimo rendimentos superiores a 200 mil euros.

4- Casados, dois titulares, um dependente (maior de 3 anos)

Os casais com um filho, com mais de três anos de idade, podem contar com uma poupança entre os 353 euros no primeiro escalão e 1.808 no sétimo, em matéria de IRS nos rendimentos auferidos no próximo.

A poupança será de 874 no segundo escalão, de 1.292 euros no terceiro, de 1.470 euros no quarto, 1.620 no quinto e de 1.666 no sexto escalão de IRS.

Neste grupo de contribuintes, o primeiro escalão vai até 28 mil euros, o segundo até 42 mil, o terceiro 56 mil, o quarto 78 mil, o quinto 104 mil, o sexto 158 mil e o sétimo rendimentos superiores a 200 mil euros.

5- Casados, dois titulares, dois dependentes (ambos maiores de 6 anos)

O último exemplo da Deloitte refere-se a casais com dois filhos ou dependentes maiores de seis anos de idade.

Neste grupo, os contribuintes do primeiro escalão vão poupar 353 euros no próximo ano, 874 no segundo escalão, 1.292 no terceiro, 1.470 no quarto, 1.620 no quinto, 1.666 no sexto e 1.808 no sétimo.

O primeiro escalão é referente a rendimentos anuais brutos até 28 mil euros, o segundo até 42 mil euros, o terceiro 56 mil euros, o quarto 78 mil euros, o quinto 104 mil euros, o sexto 158 mil euros e o sétimo rendimentos superiores a 200 mil euros.

CONSULTE AQUI A TABELA COM AS SIMULAÇÕES DA DELLOITE (Versão PDF)