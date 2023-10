Treze medidas do Orçamento para 2024 que entram diretamente na carteira dos portugueses

8- Gratuitidade alargada das creches

O Governo garante que vai alarfar a política de alargamento de creches gratuitas. A partir de setembro de 2024, todas as crianças que ingressem até ao 3º ano de creche, no setor social e solidário, e complementarmente, no setor lucrativo.



O investimento desta medida será de 100 milhões de euros. O Executivo estima que a poupança anual para as famílias é de 5.520 euros.

"A crescente abrangência da medida beneficia do aumento do número de lugares em creche até duas crianças por sala e da simplificação do processo de reconversão de salas de respostas sociais para a infância em salas de creche, com reforço adicional do PRR, que dá resposta ao aumento da procura registada", sublinha a proposta de Orçamento do Estado.