Marcelo fala ao país às 20h00

O Presidente da República vai falar ao país, esta quinta-feira. A comunicação deverá acontecer às 20h00, avança fonte da Presidência, à Renascença.

O discurso de Marcelo tem lugar dois dias depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter rejeitado demitir o ministro das Infraestruturas.

João Galamba pediu a demissão no seguimento de uma polémica com um computador do Estado que um seu adjunto, entretanto exonerado, levou para casa com informações confidenciais - e a consequente intervenção do Serviço de Informações do Estado (SIS) para recuperar o aparelho.

Depois de Costa ter anunciado que não aceitava a demissão de Galamba, dizendo que "não lhe é imputável qualquer falha", Marcelo Rebelo de Sousa emitiu uma curta nota informativa a dar conta de que não tem "a mesma leitura política" do caso que o primeiro-ministro.

Desde então, o Presidente tem mantido o silêncio sobre a crise política.