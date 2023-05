Após silêncio de dois dias sobre a crise política, Marcelo fala ao país. O que pode acontecer?

O país à espera de Marcelo. Afinal, o que poderá dizer o Presidente da República sobre o clima de agitação política, motivado pela manutenção do ministro das Infraestruturas no Governo. Há vários cenários em cima da mesa.

O que pode acontecer?

Depende da decisão de Marcelo que, na última noite, recusou pronunciar-se sobre a situação política, pedindo "calma" aos jornalistas que o abordaram durante um passeio, na última noite, na zona de Belém. O Presidente prometeu que fará uma declaração "em tempo próprio". Tudo isto enquanto comia uma bola de gelado cor-de-rosa, recusando, contudo, fazer qualquer leitura política.

Esta não é a primeira vez que o Presidente aparenta toda esta descontração num cenário de crise.

Sim, de resto, este passeio ontem ao final do dia faz lembrar aquele episódio do Multibanco. Em outubro de 2021, no dia em que o Parlamento chumbou o Orçamento do Estado, Marcelo foi seguido pelos diretos das televisões e parou no terminal Multibanco mais próximo, aparentemente a pagar contas. Ou seja, não é um comportamento inédito no Presidente da República.

Mas respondendo à questão inicial, o quê que pode acontecer daqui para a frente? Marcelo pode manter tudo exatamente como está. É uma opção.

Depois, há outros dois cenários possíveis: a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições antecipadas; ou a demissão do Governo, um instrumento nunca antes utilizado na história da democracia.

Mas dissolução do Parlamento e demissão do Governo são a mesma coisa?

Nem são a mesma coisa, nem têm, necessariamente, as mesmas consequências. A dissolução, como o próprio nome diz, determina a cessação de funções da Assembleia da República antes do fim da legislatura. Ou seja, isso significa que o Governo perde o suporte parlamentar e fica sem condições para permanecer em funções. Logo, a consequência é a realização de eleições antecipadas.

Na história da democracia portuguesa, cinco Presidentes dissolveram o Parlamento em oito ocasiões: António Ramalho Eanes (1979, 1983 e 1985), Mário Soares (1987), Jorge Sampaio (2001 e 2004), Cavaco Silva (2011) e Marcelo Rebelo de Sousa (2021).

Já em caso de exoneração do Governo, Marcelo pode convidar António Costa a formar um novo governo, numa espécie de remodelação alargada, mas sem dissolver o Parlamento, logo sem convocar eleições.

Mas se a solução for a dissolução, o que acontece, por exemplo, à atividade parlamentar?

Fica totalmente suspensa. E isto inclui o fim da comissão de inquérito à TAP, que tanta polémica tem gerado e que, de resto, está na origem desta crise política.

No entanto, vale a pena recordar o que disse Marcelo há cerca de um mês, quando questionado sobre uma eventual dissolução do Parlamento: o Presidente disse que essa ideia não faz sentido, ainda para mais num cenário de guerra, com uma crise económica, com uma inflação ainda elevada e com os juros em alta, o que deixa muitas famílias em situação muito difícil.

Há um mês, eram estas as razões que levavam Marcelo a pôr de parte um cenário de dissolução da Assembleia.

Seja como for, até que Marcelo fale ao país, todos os cenários são prematuros.

E, entretanto, João Galamba mantém-se no Governo. Como fica a autoridade política de um ministro que passou por toda esta polémica?

Fica, naturalmente, fragilizada. No entanto, é importante lembrar que Galamba fica no Governo, porque o primeiro-ministro chamou a si toda a responsabilidade de o manter no Executivo. João Galamba que, recordo, vai responder às perguntas dos deputados na comissão de inquérito à TAP e, como já de prever, vai estar debaixo de fogo cerrado dos partidos da oposição.

E o que vai fazer a oposição daqui para a frente?

Ou fica à espera de saber o que Marcelo vai dizer ou mantém a pressão sobre o Presidente para que dissolva a Assembleia. Por exemplo, o PSD já dá sinais de querer posicionar-se como alternativa no centro-direita. Ontem mesmo, Luís Montenegro almoçou com o líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha. Ambos os partidos afastam um entendimento pré-eleitoral, mas estão disponíveis para conversar sobre cenários de governação, caso o país seja chamado às urnas.