Ministro João Galamba apresenta demissão pela "tranquilidade institucional"

João Galamba demitiu-se esta terça-feira do cargo de ministro das Infraestruturas, anunciou a tutela. Entretanto, o primeiro-ministro marcou para as 20h45 uma declaração ao país sobre a situação política nacional.

Em comunicado, João Galamba refere que demitiu-se "em prol da necessária tranquilidade institucional".

"Numa altura em que o ruído se sobrepõe aos factos, à verdade e à essência da governação, é fulcral reafirmar que esta Área Governativa, que me orgulho de ter liderado, nunca procurou ocultar qualquer facto ou documento. Demito-me apesar de em momento algum ter agido em desconformidade com a lei ou contra o interesse público que sempre promovi e defendi na minha atuação enquanto governante, tal como foi, detalhada e publicamente, reconhecido pelo senhor primeiro-ministro", lê-se, na mesma nota.

O ministro demissionário reitera os factos que apresentou em conferência de imprensa, no domingo, e voltou a garantir que "sempre entregou à Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP toda a documentação que dispunha".

Considero que a preservação da dignidade e a imagem das instituições é um bem essencial que importa salvaguardar, tal como a minha dignidade, a da minha família e a das pessoas que comigo trabalharam no Gabinete e que foram nestes últimos dias gravemente afetadas. Apresento as minhas desculpas à minha Chefe do Gabinete e às minhas assessoras de imprensa que mesmo sob agressão tudo fizeram para proteger os interesses do Estado e que viram, nestes últimos dias e de modo insustentável num Estado de Direito, a sua dignidade afetada", conclui o comunicado.

Furto de computador e intervenção do SIS

O ministro não sobreviveu às réplicas de mais uma polémica relacionada com a TAP, que resultou no furto de um computador do Ministério das Infraestruturas na sequência da polémica em torno do equipamento eletrónico do Estado que um adjunto de Galamba, entretanto demitido, levou para casa com informações confidenciais.



A demissão é anunciada depois de uma reunião entre António Costa e o Presidente da República que durou quase duas horas, esta tarde. Antes, durante a manhã, o primeiro-ministro já tinha estado reunido com João Galamba para debater a situação governativa no seguimento do caso.

Antes dessa reunião, nas suas primeiras declarações sobre o caso da exoneração do adjunto de Galamba, Costa disse acreditar que o ministro agiu bem num caso inadmissível, que afeta a confiança nas instituições.

O primeiro-ministro garante não ter sido informado do envolvimento do SIS na recuperação de um computador com documentação classificada. Do Governo não saiu qualquer ordem para os serviços de informação, assegurou.