João Galamba não se demite e rejeita acusações de ex-adjunto

O ministro das Infraestruturas deu este sábado uma conferência de imprensa para explicar a polémica em torno da exoneração do adjunto e desmentir a versão de Frederico Pinheiro. João Galamba não se demite do Governo.

“A decisão de manter ou não no Governo depende do próprio e do primeiro-ministro, os factos que apresentei não se tratam de haver versão contraditória. Os factos são cristalinos. Entendo que tenho todas as condições para ser membro do Governo", declarou João Galamba, em conferência de imprensa.



O ministro das Infraestruturas garante que o seu gabinete "nunca quis ocultar existência de quaisquer notas à comissão parlamentar de inquérito" (CPI) à gestão da TAP. Em causa está uma reunião preparatória de uma audição da então CEO da TAP na comissão de economia.

"Desta forma reitero a negação categórica de tentar ocultar informação à CPI. A informação foi enviada graças a insistência do meu gabinete junto de Frederico Pinheiro", declarou João Galamba.



De acordo com o ministro, após a audição da ex-CEO na CPI, Frederico Pinheiro foi convocado para uma reunião, a 5 de abril, para recolher informação sobre reunião com Christine Ourmières-Widener, ocorrida a 16 de janeiro. Nessa ocasião, o adjunto disse que não tinha quaisquer notas da reunião e há quatro testemunhas dessa declaração.

O ministro das Infraestruturas adianta que foram feitas novas insistências para saber se Frederico Pinheiro tinha informação sobre a reunião preparatória com a CEO da TAP, com o objetivo de enviar para a CPI.

Segundo João Galamba, todos os documentos solicitados pela comissão parlamentar foram recolhidos a 24 de abril e Frederico Pinheiro informou então que teria notas da reunião. "Há testemunhas" desse facto, sublinha.

Foi solicitado que enviasse as notas o mais depressa possível. Apesar dos pedidos Frederico Pinheiro não forneceu. O Ministério das Infraestruturas pediu então o prolongamento de prazo à CPI, para 26 de abril, para enviar resposta com todos os elementos.

Frederico Pinheiro não respondeu na manhã e tarde de 25 de abril, e só respondeu passadas 24 horas, incluindo as notas da reunião "num corpo de e-mail".

"A 26 de abril, o Ministério das Infraestruturas enviou a CPI todos os elementos solicitados, incluindo notas de Frederico Pinheiro". Galamba garante que a entrega de todos os elementos à comissão dentro dos devidos prazos comprova que nunca houve omissões por parte do seu gabinete.

"Bárbara agressão" e furto de computador reportado ao SIS e PJ

Nesta conferência de imprensa, o ministro das Infraestruturas deu a sua versão dos acontecimentos em torno da reunião com a então CEO da TAP, as notas dessa reunião e a exoneração do adjunto Frederico Pinheiro.

Neste esclarecimento, João Galamba disse que o seu gabinete reportou ao SIS e à Polícia Judiciária que Frederico Pinheiro, após a exoneração na passada quarta-feira, levou um computador com informação classificada. João Galamba reportou a situação ao gabinete do primeiro-ministro e contactou com o ministério da Justiça.

Segundo apurou a Renascença, as informações classificadas contidas no computador recuperado a Frederico Pinheiro eram referentes ao plano de restruturação da TAP.

O ministro conta que Frederico Pinheiro agrediu três mulheres do gabinete das Infraestruturas e acabou por conseguir das instalações com o computador com informação classificada.

"Após a exoneração, Frederico Pinheiro foi ao Ministério de onde levou o computador de serviço com recurso a violência sobre a chefe de gabinete e uma assessora. Lamento a bárbara agressão", declarou João Galamba.

Depois da agressão, foi contactada a PSP, que se dirigiu ao local.

O computador encontra-se na posse da Polícia Judiciária, até que seja feito um rastreio. O que importa, garante Galamba é "preservar a integridade dos dados".





Galamba confirma reunião com CEO da TAP

Sobre a reunião do grupo parlamentar do PS com a ex-CEO da TAP, João Galamba esclareceu que foi Christine Ourmières-Widener quem a propôs.

Segundo o ministro das Infraestruturas, Ourmières-Widener pretendia discutir com João Galamba o plano de restruturação e os resultados da companhia aérea em antecipação da sua audiência no Parlamento fundamentar a sua exposição.

Contudo, o ministro indicou a existência da reunião com o grupo parlamentar três dias depois dessa conversa inicial. A 15 de janeiro, o ex-adjunto, Frederico Pinheiro, terá enviado uma mensagem a João Galamba afirmando que Ourmières-Widener queria participar na reunião.



Galamba insiste que, neste caso, "não há contradição".