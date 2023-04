Computador levado por ex-adjunto de Galamba tinha informação sobre reestruturação da TAP

Partidos indignados com “segredos” guardados no computador

O partido queria saber se o gabinete de Galamba teria contactado o SIS diretamente para “reportar o roubo”. Segundo o comunicado da Iniciativa Liberal "é prática habitual do Governo dar instruções aos serviços de informações para que estes pratiquem atos próprios de entidades com funções policiais, ainda que a lei e a Constituição da República Portuguesa o proíbam".

André Ventura pediu a audição do Presidente do SIS no Parlamento. Segundo o Chega, a intervenção do SIS neste caso “levanta muitas questões” e põe em causa a separação de poderes.