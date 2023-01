O PSD vai abster-se na moção de censura ao Governo que vai ser apresentada pela Iniciativa Liberal (IL).

A decisão conhecida numa reunião do grupo parlamentar foi confirmada à Renascença por fonte social-democrata. O debate e a votação da moção de censura estão marcados para quinta-feira.

Durante esta tarde, a Comissão Política Nacional esteve reunida e depois houve reunião da bancada do PSD, onde os deputados estiveram com a direção do partido - precisamente com o líder do partido Luís Montenegro - na Assembleia da República.



O líder do PSD, Luís Montenegro, disse na segunda-feira que "este não é um tempo para abrirmos uma crise política em cima de uma crise social que atinge tão fortemente as famílias e as empresas portuguesas".

O presidente dos sociais-democratas garantiu que "estamos e estaremos aqui para sermos oposição hoje e alternativa de Governo amanhã”.