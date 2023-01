"Ministro das Finanças é um peso morto no Governo", diz Montenegro

O ministro das Finanças, Fernando Medina, "é um peso morto no Governo" e devia pedir a demissão, afirma o presidente do PSD, Luís Montenegro.



O líder social-democrata falava minutos depois de serem conhecidos os sucessores de Pedro Nuno Santos no Governo. João Galamba é o novo ministro das Infraestruturas e Mariana Gonçalves é a nova ministra da Habitação.

“Ninguém sabe que Governo é este que depois de nove meses de mandato já perdeu titulares de ministérios em áreas fundamentais como a saúde ou a mobilidade e a habitação. Já perdeu um adjunto direto do primeiro-ministro e também já perdeu o ministro das Finanças”, ironizou.



“A propósito da secretária de Estado do Tesouro demissionária, o ministro das Finanças já perdeu a sua autoridade política. Um ministro das Finanças sem autoridade política é um peso morto no Governo. O ministro das Finanças já tinha dado completamente sinais errados e imprevidentes no verão, mas agora a situação é intolerável”, referiu Montenegro.

"Se o ministro das Finanças não sabia do percurso nos últimos meses da pessoa que convidou, percurso ele no qual até participou parcialmente, isso significa displicência e negligência grosseira”, prosseguiu o presidente do PSD.

Mas se "o ministro das Finanças, pelo contrário, sabia e está a ocultar a verdade, isso significa inaptidão para ser membro do Governo”, sublinhou.

O presidente do PSD acusou ainda o primeiro-ministro se ser o único responsável pela atual crise governativa que se vive em Portugal.

“A crise do Governo só tem um responsável: António Costa”, afirmou na declaração feita nesta tarde de segunda-feira.

“No momento da maior crise do Governo, o primeiro-ministro desapareceu. Ninguém o ouviu nestes dias, não deu explicações e vai reaparecer hoje de braços caídos, a ir ao banco de reservas fazer uma remodelação que, em bom rigor, nem isso é. Não entra ninguém novo no Governo na altura mais critica da vida do Governo”, continuou.

"Estamos aqui para sermos oposição hoje e alternativa de Governo amanhã”



Para o líder do PSD, "o Dr. António Costa perdeu definitivamente a capacidade de recrutamento. Estas promoções são simplesmente ir buscar aparelho ao aparelho”.