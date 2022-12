PS diz ter "mais medidas de apoio". O que é que o Governo já fez para combater a inflação?

A frase chegou do presidente do Partido Socialista e não foi inocente. Perante aquele que será um "difícil" ano de 2023, Carlos César afirmou que, seguindo com atenção as famílias e os jovens em situação mais frágil, se deve agir, "com oportunidade e na intensidade requerida, com outras medidas adicionais de apoio", pedindo que ao PS para "não perder de vista o combate pela sociedade melhor".

O limite para estes apoios adicionais? Segundo o dirigente socialista, as medidas e o empenho do Governo só encontram "limite na fronteira das possibilidades, das obrigações orçamentais e dos recursos do País".

Mas então, que medidas já propôs o Governo nos últimos meses para combater a escalada da inflação e, consequentemente, o galopar do preço de bens e serviços?

Pagamento de 125 euros a cada contribuinte individual

Esta foi uma das medidas mais faladas. Um pagamento único, que começou a ser entregue em outubro e que se destinou apenas aos contribuintes não pensionistas com rendimento anual bruto até 37 800 euros, a que corresponde um rendimento médio mensal ilíquido até 2700 euros. Cada contribuinte elegível recebeu 125 euros líquidos, não sujeitos a imposto.

Ficaram, no entanto, excluídos os contribuintes que não tenham obtido rendimentos em 2021 ou que não sejam residentes em Portugal.

Nos casos elegíveis, os pagamentos foram efetuados através das Finanças, que usou o mesmo meio de pagamento registado no sistema informático da Autoridade Tributária para efeitos de IRS. Os desempregados que não recebam prestações sociais também beneficiaram desta medida, desde que estivessem inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Pagamento de 50 euros por cada dependente até aos 24 anos

Ao mesmo tempo, e independentemente do rendimento da família, cada agregado teve, ainda, direito a receber o pagamento extraordinário de 50 euros por cada criança ou jovem até aos 24 anos que tenha a seu cargo.



Este pagamento foi feito de uma só vez, durante o mês de outubro.