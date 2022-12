​Impostos não travam descida. Combustíveis mais baratos segunda-feira

A alteração foi anunciada no passado dia 5, segunda-feira, com efeitos imediatos. Acabou por alterar os preços finais de venda ao público e mexer com as expectativas do mercado e dos consumidores. As descidas previstas foram anuladas ou travadas pela redução do desconto no ISP.



Esta semana os impostos vão travar de novo a descida dos combustíveis?

As alterações ao Impostos sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) mantêm-se em vigor e, na prática, reduzem a descida prevista para os preços finais. No entanto, desta vez os alívios no preço estimados para a próxima semana já incorporam as alterações fiscais.

Quanto descem os combustíveis?

Tendo em conta o preço do petróleo e as cotações internacionais dos combustíveis refinados, o preço de venda deverá baixar 9,5 cêntimos por litro no gasóleo e 7 cêntimos na gasolina.

Quanto subiu o ISP?

Na prática, não é um aumento do imposto, trata-se de um corte no desconto que estava em vigor.

Para este mês de dezembro o Ministério das Finanças desceu o desconto no ISP, em 3,9 cêntimos no gasóleo e em 2,4 cêntimos na gasolina.

Quando volta a ser revisto o ISP?

Segundo fonte das Finanças, foi revisto no início do mês e os valores mantêm-se até ao final de dezembro.

Num esclarecimento enviado à Renascença, o gabinete de Fernando Medina esclarece que "o Governo não irá atualizar o valor do ISP, mantendo-se em vigor até ao final do mês o desconto aplicado desde dia 5 de dezembro: de 27,3 cêntimos por litro de gasóleo e de 24,7 cêntimos por litro de gasolina".