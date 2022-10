Candidato a líder do Iniciativa Liberal propõe adiar eleições internas por um mês

O deputado e candidato à liderança do Iniciativa Liberal Rui Rocha vai propor o adiamento das eleições internas do partido para o mês de janeiro.

Numa publicação no Facebook, esta terça-feira de manhã, Rocha diz que o partido ganha com a discussão clara de alternativas, motivo pelo qual vai propor ao conselho nacional que, em vez de dezembro, as eleições internas tenham lugar no mês seguinte.

A ideia é permitir que quem quiser concorrer à liderança da Iniciativa Liberal o faça sem que o tempo seja uma limitação, aponta.