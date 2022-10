Eleições na Iniciativa Liberal. Deputada Carla Castro anuncia candidatura

A deputada Carla Castro anunciou esta terça-feira que será candidata à liderança da Iniciativa Liberal (IL) depois da "surpresa" que foi a decisão da saída de João Cotrim de Figueiredo.

O anúncio foi feito no Fórum TSF desta manhã, onde explicou que fez uma ponderação depois da "surpresa" com a saída de João Cotrim de Figueiredo, considerando ter condições para "liderar uma lista para uma nova fase de crescimento" do partido.

A deputada também já se pronunciou na sua conta oficial de Facebook sobre a sua candidatura.

"A oposição ao imobilismo que nos governa e o combate à desesperança no país, fazem-se com soluções concretas. Contamos para isso com um programa concreto com boas respostas aos desafios do país, com política e visão alternativas. É para isso que me candidato", lê-se na publicação, onde remete para os "próximos dias novidades sobre as ideias, o programa e a equipa proposta".