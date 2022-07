André Ventura avança com moção de censura ao Governo

O líder do Chega considera que a polémica com o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, sobre a nova solução aeroportuária para a região de Lisboa.

"Esta manhã, informei o senhor Presidente da República e o senhor presidente da Assembleia da República da intenção de avançarmos hoje com uma moção de censura ao Governo", afirmou André Ventura, em declarações aos jornalistas no Parlamento.

O líder do Chega anunciou esta sexta-feira que avança com uma moção de censura ao Governo liderado por António Costa. André Ventura compreende que o Presidente da República não use a chamada "bomba atómica", mas defende que cabe à oposição fiscalizar o executivo.

"O Chega não alinha em nenhuma irresponsabilidade neste tempo político. Aos factos que já vínhamos conhecendo nos últimos dias: o caos absoluto na Saúde, ao momento em que estamos o gasóleo atinge o preço mais alto de sempre, os portugueses sentem na carteira a desorganização do Governo que insiste noutras medidas que não baixar o IVA", declarou André Ventura.

"A tudo isto, que já era grave por si só, somou-se ontem aquilo que é, na minha perspetiva o facto politicamente mais grave: um ministro, em total desorientação ou desalinho com o primeiro-ministro, decide avançar com uma proposta de aeroporto em duas fases, em dois modelos e gradual. O país fica a comentar essa hipótese, uma hipótese que não existe no dia a seguir pelas mãos do primeiro-ministro. À tarde, esse ministro diz que vai ficar, pede desculpa e humilha-se de uma forma que a República nunca viu. Depois, o primeiro-ministro diz que não vai demitir o ministro e que a vida continua", sublinha o deputado.

André Ventura prosseguiu recordando a declaração do Presidente da República, em que Marcelo Rebelo de Sousa responsabilizou António Costa pelas boas e más escolhas do Governo.

"Interpretámos as palavras do Presidente da República como uma severa censura ao Governo, interpretámos também o cuidado do Presidente de não avançar com mecanismos mais graves no tempo político em que vivemos para não perturbar as relações institucionais entre o Governo e a Presidência da República, mas achamos que cabe à oposição esse papel de fiscalização e, neste momento, de passar um cartão de censura ao Governo", argumenta o líder do Chega.