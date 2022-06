Pedro Nuno Santos "admite falha relevante", mas não se demite

Alguns órgãos de comunicação social chegaram a dar como certa a saída do ministro das Infraestruturas do Governo.

Pedro Nuno Santos adianta, no entanto, que este caso “não mancha o trabalho longo, de anos, em conjunto, com o primeiro-ministro” que “não é manchada por este momento infeliz”. “Queremos ultrapassar este momento e retomar o trabalho em conjunto”, acrescentou.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, admite "falha relevante" no processo do no aeroporto em Lisboa, mas não se demite do Governo.

O primeiro-ministro, António Costa, determinou esta quinta-feira a revogação do despacho ontem publicado pelo Ministério das Infraestruturas sobre o plano de ampliação do aeroporto de Lisboa, desautorizando Pedro Nuno Santos.

Em comunicado, o gabinete do primeiro-ministro indicou esta manhã que "a solução tem de ser negociada e consensualizada com a oposição, em particular com o principal partido da oposição e, em circunstância alguma, sem a devida informação prévia ao senhor Presidente da República".



Fonte próxima do processo garantiu à Renascença que Costa desconhecia o despacho ontem publicado pela tutela e hoje suspenso pelo chefe do executivo.

Na tarde de ontem, fonte do Ministério das Infraestruturas tinha avançado à Renascença que a solução final para um novo aeroporto em Lisboa estava decidida e passava por juntar Montijo e Alcochete, com o desmantelamento previsto do atual aeroporto Humberto Delgado, na capital.



O despacho do Ministério das Infraestruturas foi publicado ao final da tarde de ontem, e confirmava que o Governo ia entregar ao LNEC a Avaliação Ambiental Estratégica.