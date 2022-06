Novo aeroporto. Governo avança para solução Montijo-Alcochete

Arrancar com as obras no Montijo, dentro de 12 a 18 meses, permitiria uma solução de curto prazo, em que, segundo o Governo, dentro de três a quatro anos "teríamos ali aviões a aterrar".

Segundo o Governo a solução a longo prazo de Alcochete "tem uma vantagem enorme e daria uma solução estrutural de longo prazo", com a mesma fonte da tutela das Infraestruturas a referir que, assim, "o país não precisa de estudar mais tarde a expansão" do aeroporto.

Segundo fonte do Ministério das Infraestruturas, a solução passa agora por daqui a um ano começar a construir o aeroporto no Montijo, para estar pronto daqui a quatro anos e, "na próxima década", começar a construir de raiz um aeroporto em Alcochete, quando Montijo estiver esgotado.

E quando o aeroporto do Montijo estiver esgotado na sua capacidade, Alcochete passa a ser a principal solução, a partir de 2035. Ambas as soluções avançam em paralelo.

Está dada luz verde à ANA - que já estará a par do processo - para começar com as obras no Montijo, garante a mesma fonte do Governo à Renascença, ao mesmo tempo que é negociado o contrato com esta empresa para a solução de Alcochete.

A estimativa de custos para as obras no Montijo são de 600 milhões de euros, segundo o Governo, e para Alcochete é usada a estimativa do LNEC feita em 2008, que rondava os 5 mil milhões de euros.

PSD fica fora do processo de decisão

Cai assim por terra o desafio feito ao PSD há um mês pelo primeiro-ministro de que esperaria, até julho, pela nova liderança de Luís Montenegro para decidir a localização do novo aeroporto de Lisboa, com António Costa a dizer mesmo que aquilo que os social-democratas quisessem seria feito pelo Governo.

O Ministério das Infraestruturas considera "desagradáveis" as declarações de vários dirigentes do PSD face a este desafio, incluindo de Montenegro e de Joaquim Miranda Sarmento, que acusaram o Governo de "incompetência" ao não tomar uma decisão sobre o assunto.

A mesma fonte das Infraestruturas recusa dizer se houve conversas com a futura liderança do PSD, que toma posse já no Congresso deste fim de semana no Porto. Sobre a decisão, o Governo faz mesmo questão de adiantar que: "nós decidimos e não vamos esperar mais para decidir e acabou".

Portela é para desmantelar

Em relação ao actual aeroporto Humberto Delgado, na Portela, a mesma fonte do Ministério das Infraestruturas refere que será para desmantelar e entregar os respetivos terrenos à Câmara de Lisboa.

Muito antes disso, já no próximo ano, as instalações do aeroporto na Portela deverão sofrer uma nova intervenção, com novas obras - a mudança de lugar da torre de controlo, por exemplo - num custo total estimado de 200 a 300 milhões de euros. São obras que o Governo refere que é necessário fazer "o quanto antes".

Governo altera lei e autarquias passam a não ter direito de veto

Fonte do Ministério das Infraestruturas diz ainda que será apresentado um diploma que irá acabar com o direito de veto das autarquias em relação à construção aeroportuária.

Com uma maioria absoluta no Parlamento, o Governo vê assim luz verde para acabar com um dos obstáculos à construção do aeroporto no Montijo, tendo em conta que as câmaras de maioria PCP no Seixal e Moita se opõem a esta opção.

Bloco de Esquerda e PCP foram sempre contra a opção de construir o aeroporto no Montijo e eram considerados os verdadeiros obstáculos à decisão.

O PSD de Rui Rio até admitia esta opção, mas exigia a Avaliação Ambiental Estratégica. Com maioria absoluta, o Governo PS tem o caminho aberto.

[notícia atualizada às 17h36]