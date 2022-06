Costa desconhecia o despacho de Pedro Nuno Santos sobre aeroporto

O primeiro-ministro desconhecia o despacho divulgado e publicado pelo ministro das Infraestruturas sobre o Plano de Ampliação da Capacidade Aeroportuária da Região de Lisboa.

Fonte próxima deste processo garante isso mesmo à Renascença, que António Costa não tinha qualquer conhecimento da existência do despacho e que iria ser publicado, ao final da tarde desta quarta-feira.

A mesma fonte adianta que na altura em que Pedro Nuno Santos revelou os detalhes do despacho deste plano que agora é revogado, António Costa estava na cimeira da Nato e o facto de ter estado todo o dia em Madrid em reuniões de alto nível é dada como justificação para a reação tardia do primeiro-ministro.

A nota do gabinete do primeiro-ministro foi divulgada pouco depois das 9h30, ou seja, um quarto de hora depois de ter começado esta quinta-feira a reunião do Conselho de Ministros, onde obviamente tem assento Pedro Nuno Santos.

A anulação do despacho pelo primeiro-ministro surge um mês após António Costa ter empenhado a própria palavra dizendo que iria esperar pelo novo líder do PSD, Luís Montenegro, para decidir a localização do novo aeroporto. Na semana passada Costa reafirmou isto mesmo no Parlamento.

A revogação do plano, uma autêntica desautorização ao ministro das Infraestruturas, surge ainda depois de o Presidente da República ter dito na noite de quarta-feira que desconhecia o despacho e que esperava explicações por parte do primeiro-ministro.