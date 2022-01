Cinco gráficos para compreender a noite eleitoral

Veja também:

Com as eleições deste domingo, os dez partidos da Assembleia da República passam a oito.

A votação fez desaparecer os grupos parlamentares do CDS-PP e do Partido Ecologista os Verdes (PEV).

O PS ganha a tão desejada maioria absoluta, mas a esquerda perde força no Parlamento, com uma queda brusca do Bloco de Esquerda e do PCP. Chega e Iniciativa Liberal reforçam a posição no Parlamento e ganham grupos parlamentares.

Com 41,6% e quando ainda falta apurar quatro deputados, esta é a menor maioria absoluta das quatro da história da democracia em Portugal. Cava Silva conseguiu 50,2% e 50,6% em 1987 e 1991; e José Sócrates 45,3% em 2005.

CDS obtém pior resultado de sempre



Pela primeira vez em democracia, o CDS-PP fica fora do Parlamento. O partido tem vindo a perder deputados desde 2011, mas nestas eleições foi de vez: com apenas 86,6 mil votos (1,61 %), os democratas-cristãos não conseguiram eleger qualquer deputado.

Francisco Rodrigues dos Santos anunciou a sua demissão como presidente do CDS.