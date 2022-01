Jerónimo agradece "boas palavras" de apoio e promete voltar à campanha "daqui a uma semana"

"Era impossível aguentar até ao fim da campanha tendo em conta este problema. Creio que a vida tem destas coisas, mas dizer aos camaradas e amigos do PCP e da CDU que aqui estou, pronto para travar o combate, naturalmente com esta dificuldade, mas penso que com arte e sorte do cirurgião que é possível que, daqui a uma semana, um bocadinho mais para a frente, já esteja outra vez aí na estrada".

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, que vai ser operado de urgência às carótidas na quarta-feira, agradece as palavras de solidariedade de vários quadrantes políticos e diz que, se tudo correr bem, vai voltar à estrada dentro de uma semana.

O líder comunista mostrou sensibilizado com as muitas mensagens de solidariedade que recebeu, não só dos camaradas de partido mas também de outros quadrantes políticos.

"Não queria deixar de vos dizer que foi importante para mim as manifestações de muitos homens mulheres e jovens que não são do PCP nem da CDU, homens e mulheres com responsabilidades institucionais muito grandes, desde a Presidência da República, o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro, também as manifestações de apreço de boas palavras de jornalistas para que as coisas corram bem, até de comentadores que também o afirmaram num quadro de manifestação de simpatia, mas de apreço e de solidariedade que me tocou fundo."

Jerónimo de Sousa afirma que "é das coisas melhores de quem quem anda na vida política ter essa reação mesmo vinda daqueles que não são do meu partido nem são da CDU".

O secretário-geral do PCP argumenta que as diferenças ideológicas devem existir, mas há valores comuns e destaca a importância de entendimentos e cooperação.

"Isso é importante porque é um valor que não determina nem vai esmorecer a necessidade do combate político, dos adversários políticos que aí estão, mas que também foram capazes de compreender em certas situações a necessidade desse entendimento e dessa cooperação, por exemplo, em relação ao debate que eu amanhã não posso fazer. Rui Rio assumiu que sim senhora admitia a minha substituição pelo camarada João Oliveira. É um exemplo de que pode haver combate sem tréguas no plano político e ideológico, mas há valores que pertencem a todos e eu queria agradecer particularmente aos meus camaradas que aqui estão, mas a todos aqueles que eu referi. Muito e muito obrigado. Cá estaremos de volta. Viva a CDU", concluiu Jerónimo de Sousa.

O líder comunista falava num encontro com membros de Organizações Representativas dos Trabalhadores, em Matosinhos.

Jerónimo de Sousa, de 74 anos, vai ser operado amanhã, quarta-feira, a uma estenose na carótida.

De acordo com um comunicado do PCP, será internado a 12 de janeiro e "prevê-se que o secretário-geral retome no final da próxima semana a sua intervenção política, nomeadamente na campanha eleitoral em curso para a Assembleia da República”.

Nestes 10 dias de ausência, Jerónimo de Sousa será substituído por João Oliveira e João Ferreira, membros da Comissão Política e candidatos à Assembleia da República.