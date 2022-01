Jerónimo de Sousa operado de urgência

O secretário-geral do PCP vai ser operado de urgência esta quarta-feira a uma estenose na carótida. Mas a agenda desta terça-feira ainda será assegurada por Jerónimo de Sousa.

“No seguimento de exames médicos e de uma avaliação clínica multidisciplinar foi apurada a necessidade de Jerónimo de Sousa ser submetido a uma intervenção cirúrgica urgente da estenose carotídea (à carótida interna esquerda), que não pode ser adiada para depois das eleições. Está assim programado o internamento para amanhã, dia 12 de janeiro, e prevê-se que o secretário-geral retome no final da próxima semana a sua intervenção política, nomeadamente na campanha eleitoral em curso para a Assembleia da República”, pode ler-se no comunicado do PCP.



Devido à cirurgia vai estar ausente durante 10 dias da campanha para as legislativas. Vai ser substituído por João Oliveira e João Ferreira.

No debate desta quarta-feira frente a Rui Rio, já será João Oliveira a substituir o secretário-geral.

João Oliveira é o líder parlamentar do PCP. João Ferreira deixou o cargo de eurodeputado em julho de 2021 para se dedicar à candidatura autárquica em Lisboa. Foi candidato a Presidente da República no ano passado e é atualmente vereador na Câmara Municipal de Lisboa.

Marcelo deseja-lhe rápida recuperação

O Presidente da República falou por telefone com o secretário-geral do PCP após saber que será submetido a uma intervenção cirúrgica urgente, e deseja-lhe rápida recuperação.

"Ao tomar conhecimento da intervenção cirúrgica urgente a que Jerónimo de Sousa terá de se submeter, o Presidente da República falou telefonicamente com o secretário-geral do Partido Comunista Português, desejando que tudo corra bem e que possa ter uma rápida e boa recuperação, regressando logo que possível à sua importante atividade política e partidária", lê-se numa nota publicada no site Presidência.

