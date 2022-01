Que operação vai Jerónimo de Sousa fazer?

O secretário-geral do PCP vai ser operado a uma estenose na carótida interna esquerda, uma intervenção cirúrgica para desobstruir a artéria. Trata-se de uma operação delicada, com o objetivo de prevenir a ocorrência de acidente vascular cerebral (AVC) ou ataques isquémicos transitórios (AIT).

“No caso de um doente assintomático ou sintomático faz diferença, porque sendo um doente sintomático com AVC prévio, está provado que há mais ganho na prevenção sendo a cirurgia nos seis, sete dias a seguir ao AVC”, explica à Renascença Manuel Fonseca, diretor do Serviço de Cirurgia Vascular do Centro Hospitalar de Coimbra.

“A cirurgia é feita em centros de especialidades do serviço de angiologia e cirurgia vascular. Pode ser com anestesia geral ou local, depende dos centros”, refere ainda o especialista, segundo o qual “o pós-operatório mais preocupante são as primeiras 24 horas”.

A alta acontece, por normal, “três e quatro dias” após a cirurgia.