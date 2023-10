Ativistas vandalizam quadro de Picasso no CCB

O quadro “Femme dans un fauteuil”, de Pablo Picasso foi esta sexta-feira manhã atacado com tinta vermelha no Museu do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa. Ao que a Renascença apurou dois jovens ativistas lançaram a tinta contra a tela, um dos quadros mais valiosos do acervo.

Comprado por Joe Berardo, em 1998, o quadro está avaliado em 18 milhões de euros. É uma das peças mais valiosas do espólio constituído pelo comendador e que está agora nas mãos do Estado.

Fonte do CCB adianta à Renascença que a PSP foi chamada ao local. O museu está temporariamente fechado para que as autoridades tomem conta da ocorrência. Segundo a mesma fonte, o quadro está protegido por um acrílico.

As imagens partilhadas pelos ativistas do coletivo Climáximo mostram dois jovens com as mãos coladas à parede cinzenta onde está o quadro que ficou totalmente manchado de tinta.