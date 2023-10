​Picasso vandalizado com tinta vermelha no CCB não ficou danificado

O Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, assegura, em comunicado, que devido à proteção acrílica, o quadro “Femme dans un fauteuil”, de Pablo Picasso, em exposição no Museu do CCB e que foi atacado esta sexta-feira com tinta vermelha por dois ativistas ambientais da Climáxico, não sofreu danos.



A obra “não foi diretamente atingida, nem danificada” e já foi “retirada do espaço expositivo e encontra-se em segurança nas reservas do museu”, refere o CCB, em comunicado enviado à Renascença.

A obra, uma das mais valiosas da coleção Berardo, está avaliada em 18 milhões de euros. Num esclarecimento sobre a tentativa de vandalização da tela, o CCB explica que o incidente aconteceu pouco depois do meio-dia, quando dois ativistas “aproximaram-se da obra de Picasso intitulada ‘Femme dans un fauteuil’ (1929) atirando tinta vermelha em direção à obra”.

No mesmo comunicado, o CCB confirma que “a segurança do museu foi alertada, tendo-se cumprido o protocolo de segurança do museu”. A PSP foi chamada ao local, o museu esteve fechado temporariamente.