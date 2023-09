Ministro do Ambiente atacado com tinta verde durante conferência em Lisboa

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, foi atacado em palco com tinta verde, esta segunda-feira, na abertura da CNN Portugal Summit.

Segundo as imagens da CNN, a entrevista a Duarte Cordeiro sobre 'Metas e as políticas públicas para a transição energética' ia começar quando uma ativista subiu ao palco e atirou um objeto com tinta verde ao ministro. Também duas outras ativistas subiram depois ao palco. Todas as jovens foram retiradas pela segurança.

A conversa com o ministro foi adiada por momentos, tendo sido depois retomada. Duarte Cordeiro regressou à sala alguns minutos depois, tendo sido retomada a conferência, na qual defendeu que "estas formas de manifestação não resultam" e contribuem para que a causa climática "perca apoio social".

A ação de protesto foi reivindicada pelo grupo de estudantes "Primavera das Ocupas - Fim ao Fóssil" nas redes sociais, com a porta-voz da ação, Matilde Ventura, a acusar a conferência promovida pela CNN de ser "uma fachada para limpar a imagem das empresas que em Portugal estão a lucrar com as crises climática e de custo de vida". As jovens gritavam "Sem futuro não há paz". "Um evento patrocinado pela GALP e pela EDP? O nosso futuro não é um negócio", disseram no palco.



O ministro do Ambiente reagiu, dizendo que "faz parte". "Pelo menos acertaram na cor verde, que é uma cor que eu aprecio", disse.

O grupo promete ainda continuar a “não dar paz ao Governo” e anuncia uma vaga de protestos “pelo fim ao fóssil” a partir de 13 de novembro, que poderá incluir "ocupações nas escolas e "perturbação do normal funcionamento das instituições".



