Ministério da Educação já recebeu parecer da PGR sobre greve dos professores

Contactada pela Renascença , fonte do Ministério da Educação confirma que recebeu o parecer ao início da noite.

O gabinete do ministro João Costa vai agora ler e analisar o parecer, com o apoio de juristas, e só depois se pronunciará , sem se comprometer com uma data.

O Ministério da Educação pediu o parecer jurídico à PGR sobre a legalidade das greves dos professores no dia 11 de janeiro.



“O Ministério da Educação pediu parecer jurídico à PGR sobre a legalidade da forma de execução das greves dos professores em curso, convocadas pelo STOP e pelo SIPE", referiu a tutela.



O Sindicato de Tod@s @s Profissionais da Educação (STOP) iniciou a 9 de dezembro uma greve por tempo indeterminado.



O STOP entregou também pré-avisos de greve até ao final do mês de janeiro, que alargou igualmente aos trabalhadores não docentes, contestando o regime de recrutamento de professores e exigindo respostas da tutela a um conjunto de outros problemas relacionados com a carreira docente e condições de trabalho.



O Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE) convocou uma greve ao primeiro tempo de cada professor, que arrancou a 3 de janeiro, no início do segundo período.