Covid-19. Especialistas defendem regresso de testes e comunicação diária de casos para combater sexta vaga

Henrique Oliveira, um dos autores do documento, diz à Renascença que o grupo de trabalho defendia “retirar a máscara em contexto escolar”, mas não considera aconselhável fazer o mesmo “em contexto profissional ou em concertos em ambiente fechado”, pois “vai provocar um aumento muito significativo dos contágios”.

Portugal já está a entrar na sexta vaga da pandemia , segundo um relatório do Instituto Superior Técnico divulgado nesta quarta-feira de manhã, segundo o qual o fim da obrigatoriedade do uso de máscara será a principal causa para o aumento de casos de Covid-19.

Portugal é, nesta altura, o país da Europa com maior número de casos por milhão de habitantes. Segundo os últimos números da DGS, o país voltou a ter mais de 20 mil casos por dia. O ex-ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes defende o regresso dos testes gratuitos à Covid-19 e levanta a hipótese de se voltarem a implementar algumas restrições.

O mesmo especialista indica ainda que a mortalidade por Covid-19 vai aumentar um pouco, “porque quando o número de casos aumentar vamos ter mais óbitos e, sobretudo, também porque a mortalidade está a subir”.

“Ou seja, o número de pessoas que morrem devido à doença começa a subir ligeiramente, também porque a imunização produzida pelas vacinas e pela memória imunitária do nosso organismo vai-se perdendo com o tempo e as pessoas mais vulneráveis têm mais probabilidade de morrer quando apanham a doença”, explica ainda.