Covid-19. Portugal tem 40 vezes mais casos do que há um ano

Veja também:

Os números da Covid-19 voltaram a disparar, em Portugal. Há agora 40 vezes mais casos do que no mesmo período do ano passado e de 2020.

Óscar Felgueiras, o matemático que integrou o grupo de especialistas que apoia o Governo na tomada de decisões nesta pandemia, sublinha à Renascença que só nas últimas 24 horas foram registadas mais de 20 mil novas infeções, o número mais elevado desde 10 de fevereiro.

“Foi agora divulgado que na segunda-feira houve 20.482 novos casos e se olharmos para a média dos últimos 14 dias estamos a falar em 14.267. São valores que comparados com períodos homólogos do ano passado e de há dois anos são 40 vezes superiores.”

Óscar Felgueiras não tem dúvidas de que estes números resultam do alívio das medidas restritivas, combinado com a variante Omicron - mais transmissível - , e considera que faria sentido regressar à testagem gratuita.