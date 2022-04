Covid-19. Reforço da vacina só se a pandemia piorar e para grupos de risco, diz investigador

Uma nova dose de reforço da vacina contra a Covid-19 só deve ser administrada se a situação da pandemia se agravar e apenas em pessoas de maior risco, defendeu o investigador Miguel Castanho nesta sexta-feira.

"Só faz sentido administrar uma quarta dose se a situação epidemiológica piorar muito e apenas aos grupos de maior risco", adiantou à agência Lusa o especialista do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa.

Na quinta-feira, após o Conselho de Ministros, a ministra da Saúde avançou que as autoridades do setor estão a preparar a administração de uma nova dose de reforço da vacina antes do período de outono e inverno.

"A Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 considerou que seria de recomendar, de facto, uma segunda dose de reforço e esse segundo reforço deveria acontecer com uma sazonalidade de maior risco", referiu Marta Temido, sem especificar a que grupo em concreto será administrada essa nova inoculação da vacina contra o coronavírus SARS-CoV-2.

No início de abril, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) e a Agência Europeia do Medicamento (EMA) já tinham recomendado uma quarta dose da vacina, apenas para maiores de 80 anos de idade.