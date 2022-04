Fim das máscaras. Farmácias entre as exceções

Mas a medida não é consensual. A Associação de Médicos de Saúde Pública considera que o Governo se precipitou , porque não atingimos o patamar previsto, no que se refere à situação epidemiológica, para que se pudessem levantar as restrições ainda em vigor – nomeadamente, o número de mortos por Covid-19, que continua a ser mais de 20 por milhão de habitantes (temos 27,9) que é o limitar definido pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC).

Outras medidas aliviadas

Além do fim da obrigatoriedade de uso da máscara em espaços fechados (com as devidas exceções), o Conselho de Ministros aprovou o alívio de outras restrições no âmbito da pandemia de Covid-19.

Assim, os testes passam apenas a acontecer apenas em casos determinados pela Direção-Geral de Saúde (DGS) e o Certificado Digital deixa de ser exigido para entrar nos lares de idosos e para visitar doentes nos hospitais – a DGS tem ainda de elaborar as normas e orientações específicas para a proteção das populações de maior vulnerabilidade.

No que respeita a viagens, quem entra em Portugal – por avião ou navio – já não precisa de preencher o formulário de localização de passageiros, um formulário que até aqui era obrigatório para permitir o contacto e seguimento de eventuais casos positivos de Covid-19.