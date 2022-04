Covid-19. Quarto reforço da vacina previsto para antes do outono

As autoridades de saúde estão a preparar a administração de uma nova dose de reforço da vacina contra a Covid-19 antes do período de outono e inverno, anunciou a ministra da Saúde nesta quinta-feira.

Em conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, Marta Temido disse que, em linha com a recomendação da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, a nova dose seria administrada ainda antes do início do período de outono e inverno, antecipando um eventual agravamento da situação epidemiológica nessa altura.

"A Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 considerou que seria de recomendar, de facto, uma segunda dose de reforço e esse segundo reforço deveria acontecer com uma sazonalidade de maior risco", explicou a ministra da Saúde.

No início de abril, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) e a Agência Europeia do Medicamento (EMA) já tinham recomendado uma quarta dose da vacina, apenas para maiores de 80 anos de idade.

Sem referir a que grupo em concreto seria administrado esse reforço da vacina em Portugal, Marta Temido disse que as autoridades de saúde estão a "preparar esse momento", admitindo a possibilidade de antecipar.

"Dentro deste quadro, naturalmente que as estruturas técnicas do Ministério da Saúde, designadamente o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, continuam a acompanhar aquilo que é a evolução da efetividade vacinal no sentido de medir eventuais decaimentos que possam recomendar a antecipação desta segunda dose de reforço", explicou.