Columbine, Sandy Hook e Dunblane. Os massacres estudados pelo suspeito do ataque à FCUL

Mais de 292 mil estudantes foram expostos a violência com armas de fogo, nos EUA, desde o massacre de Columbine, que vitimou 15 jovens. A informação é avançada pelo Whashington Post, que recolheu os dados de tiroteios em estabelecimentos de ensino, no país, desde 1999.

Dois adolescentes, de 17 e 18 anos, entraram no liceu que frequentavam, no estado norte-americano do Colorado, e, munidos de armas e bombas feitas em casa, assassinaram 12 alunos e um professor. Os dois jovens suicidaram-se horas depois.

Cenários como estes foram analisados, exaustivamente, pelo estudante português suspeito de planear um ataque terrorista na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL).

Fonte da investigação em curso, avançou que o jovem de 18 anos, detido pela Polícia Judiciária na quinta-feira, seria um consumidor maciço de informação sobre tiroteios em estabelecimentos de ensino.

De Sandy Hook a Dunblane, estes são os ataques a escolas e universidades mais mediáticos das últimas décadas.

Universidade de Heidelberg

Fevereiro de 2022 - Dois mortos

Um jovem de 18 anos abriu fogo num anfiteatro onde decorria uma aula na Faculdade de Medicina da Universidade de Heidelberg, na Alemanha.

O estudante disparou indiscriminadamente sobre os presentes e acabou por ferir mortalmente uma aluna. O rapaz suicidou-se minutos depois. As autoridades que investigaram o caso confirmaram que as armas foram adquiridas uma semana antes, na Áustria.

Liceu de Santa Fé

Maio de 2018 - Dez mortos

O principal suspeito do ataque tinha apenas 17 anos e terá utilizado duas armas do pai. O estudante, que foi detido no dia do massacre, matou nove alunos e um professor.

Liceu de Parkland

Fevereiro de 2018 - 17 mortos

O atirador, um ex-aluno de 19 anos, foi detido pela polícia depois de matar 17 colegas.

O autor do massacre neste liceu na Flórida, pediu desculpa aos familiares das vítimas, durante uma audiência num tribunal de Miami.

"Lamento verdadeiramente o que fiz, carrego o peso disso todos os dias", disse o jovem de 23 anos, que tinha 19 no dia em que cometeu um dos piores massacres escolares nos Estados Unidos.