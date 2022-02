Universidade de Lisboa. O que sabemos sobre o ataque travado à FCUL

EU

10 fev, 2022 PORTUGAL 23:23

Um jovem de 18 anos, introvertido, tímido e consumidor de videos sobre tiroteios. Um jovem universitário, presa fácil de bulingue. Um jovem detido em flagrante delito com armas, sem serem de fogo. Uma universidade em pânico pelo que poderia acontecer amanhã. Um exame que fica por fazer, pois o jovem teria tudo preparado para amanhã actuar. Alunos que estão em choque e atormentados com a detenção do COLEGA que os queria eliminar. Foi o FBI que descobriu a movimentação do jovem natural de Fátima e residente em Lisboa, capital de Portugal. Amanhã, quem deteve o jovem de 18 anos vai levá-lo a tribunal para que os COLEGAS fiquem a saber que podem continuar a CHINGAR de outros jovens, timidos, introvertidos e sem coragem de continuarem nesta vida. Este jovem quereria fazer justiça pelas próprias mãos, talvez. Quantos JOVENS já se suicidaram neste PAÍS por serem vítimas de BULLYING? Quantos JOVENS morreram na praia do meco, por BULLYING ou coisa semelhante? O que fizeram o FBI e as AUTORIDADES competentes? O bullying nas ESCOLAS e UNIVERSIDADES vai ser detido e levado à presença de um Juiz para ser IRRADICADO? Não, não vai. Vai isso sim continuar TODA a gente a fazer de conta, pois o OFENDIDO, esse é que tem à sua espera a MOLDURA PENAL ditada pelos ESPECIALISTAS televisivos. Afinal que SOCIEDADE está este País a formar nas Escolas, nas Universidades e em Escolas de Formação de Forças de Segurança, bem como nas Escolas Militares? Essa questão é para o Juiz analisar e bem.