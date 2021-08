Governo quer preencher mais 5 mil vagas no Ensino Superior

Houve, nesta primeira fase, mais mil candidatos face ao mesmo período do ano passado. Manuel Heitor já está a tratar de transferir mais vagas e teve resposta positiva de universidades e politécnicos.

"Já ontem me reuni, quer com o presidente do Conselho de Reitores, com muitos dirigentes de instituições do Ensino Superior, com o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos e com o próprio presidente da Comissão Nacional de Acesso, para iniciarmos já na segunda-feira este processo", revelou o ministro.

Manuel Heitor acrescentou ainda que "durante a próxima semana, a Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) disponibilizará a todas as instituições os procedimentos necessários para podermos garantir e responder a esta solicitação dos portugueses que querem estudar mais".

O ministro do Ensino Superior este sábado manhã em entrevista à Renascença diz ainda que espera que nas três fases de acesso entrem 90 mil pessoas "nas várias formas de ingresso, público e privada, e noutras formações, nomeadamente as formações curtas".

Em 2020, recorda o ministro, ingressaram no Ensino Superior 87 mil estudantes.

Manuel Heitor espera ainda que a vacinação ajude a que o próximo ano letivo arranque dentro da normalidade, com ensino presencial nas universidades e politécnicos. Um desejo já expressado no início de agosto, à Renascença.

"Em Portugal não se verificaram nenhuns movimentos verdadeiramente importantes contra a vacinação - o mesmo não se pode dizer em outros países - e estou certo que iremos conseguir iniciar o ano letivo no princípio de outubro, em plenas condições de um ensino presencial", garantiu o governante.