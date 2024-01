Funcionários da ONU suspeitos de envolvimento no ataque do Hamas a Israel

A Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos (UNRWA, na sigla inglesa) afastou vários funcionários alegadamente envolvidos no ataque terrorista do Hamas contra Israel , a 7 de outubro do ano passado.

"Os Estados Unidos estão extremamente preocupados com as alegações de que 12 funcionários da UNRWA podem ter estado envolvidos no ataque terrorista do Hamas contra Israel", disse o porta-voz do Departamento de Estado.

Matthew Miller adiantou, em comunicado, que o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, já falou do assunto com António Guterres e "sublinhou a necessidade de uma investigação completa e rápida".

"Saudamos o anúncio da ONU de uma investigação 'abrangente e independente' à UNRWA", disse o porta-voz do Departamento de Estado.

A notícia é conhecida no dia em que o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) ordenou que Israel tome medidas para impedir um genocídio na Faixa de Gaza, depois de uma queixa imposta pela delegação da África do Sul nas Nações Unidas.