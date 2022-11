"Preparação da visita" de Marcelo na origem da deslocação de embaixador português no Qatar

O embaixador de Portugal em Doha esteve na quarta-feira no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar no "quadro da preparação da visita" do Presidente da República ao emirado, confirmou fonte do MNE.

Segundo a mesma fonte, o embaixador de Portugal em Doha, Paulo Neves Pocinho, "esteve, conforme prática habitual" no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, onde se realiza o Campeonato de Mundo de Futebol e onde vai estar presente hoje o chefe de Estado Português.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma que o embaixador de Portugal em Doha esteve, conforme prática habitual, no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar no quadro da preparação da deslocação do Presidente da República Portuguesa ao país, por ocasião do Campeonato Mundial de Futebol", disse à Lusa fonte do gabinete de João Gomes Cravinho.

A tutela não acrescentou mais detalhes sobre a reunião.

Na quarta-feira, a CNN avançou que o governo do Qatar terá convocado o embaixador português no país por declarações “hostis” a propósito de direitos humanos. Em particular, as do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa que, após o jogo com a Nigéria, antes da partida da seleção para o Qatar, reconheceu que o país organizador do Mundial de futebol não respeita os direitos humanos, preferindo esquecer essa circunstância para se focar na equipa.