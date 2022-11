Os “dias loucos” de Elon Musk no Twitter

Ousado, entrou pela sede do Twitter dentro, com um lavatório nas mãos, o que muitos interpretaram como sendo sinal de uma renovação profunda na empresa.

Entre avanços e recuos, desde abril a outubro, com muitas controvérsias pelo meio, finalmente, o bilionário Elon Musk fechou o negócio, pagando 44 mil milhões de dólares (cerca de 42 mil milhões de euros).

De Barack Obama ao Papa Francisco, passando por Cristiano Ronaldo ou artistas como Rihanna e Justin Bieber, entre muitas outras figuras públicas, o objetivo sempre foi chegar a mais pessoas espalhadas pelos quatro cantos do mundo, algo só possível com o Twitter.

Criado em 2006, depressa se tornou numa ferramenta imprescindível para muitos setores da sociedade. Em Portugal, um pouco à semelhança de todo o mundo, políticos, jornalistas, economistas, professores, entre muitos outros, mais ou menos conhecidos, elegeram o Twitter, tornando-o, nos primeiros tempos, numa rede associada a grupos de privilegiados ou dotados de algum poder com necessidade de comunicar globalmente.

Um processo de aquisição traumático, uma vaga de despedimentos, um novo líder - Elon Musk - com uma gestão (aparentemente) caótica e um "perdão" a Donald Trump. Os últimos meses da rede social Twitter têm sido uma montanha russa e a viagem ainda pode estar só a começar.

"You're fired" (Estão despedidos)

Contudo, o pior estava ainda por chegar. Elon Musk assumiu os comandos do Twitter e começou a fazer planos para despedir cerca de metade dos 7.500 trabalhadores da multinacional.

À caixa de correio dos funcionários do Twitter chegou, depois, um polémico email, onde Musk lhes comunicava que teriam de passar a trabalhar “longas horas, sob alta intensidade”, caso contrário seriam forçados a aceitar uma proposta de despedimento coletivo, com direito a apenas três salários de indemnização.

O homem mais rico do mundo afirmava não ter "escolha" em relação aos cortes, pois o Twitter estava a perder 4 milhões de dólares (3,8 milhões de euros) por dia, atribuindo a responsabilidade destas perdas a "grupos de ativistas que pressionavam os anunciantes" para uma "queda maciça nas receitas".

Mais tarde, o empresário também anunciou aos funcionários do Twitter o fim da possibilidade de trabalho remoto, garantindo que estes "tempos difíceis" vão passar.

As medidas provocaram uma debandada de funcionários, desgastados com as pressões de Musk, obrigando o multimilionário a recuar e a tentar readmitir alguns trabalhadores.